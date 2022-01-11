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«Локомотив» отзаявил Федора Смолова

10:46
Федор Смолов. Фото ФК «Локомотив»
Федор Смолов. Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» вывел нападающего Федора Смолова из заявки команды в Тинькофф РПЛ.

Согласно сайту лиги, 31-летний россиянин был отзаявлен сегодня, 11 января.

"Локомотив" отзаявил Федора Смолова. Фото Сайт Тинькофф РПЛ
«Локомотив» отзаявил Федора Смолова. Фото Сайт Тинькофф РПЛ

Как ранее сообщал «СЭ», 10 и 11 января Смолов должен был пройти медицинское обследование для перехода в «Динамо».

Смолов перешел в «Локомотив» в августе 2018 года из «Краснодара». В сезоне-2021/22 форвард провел 22 матча за железнодорожников и забил 7 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

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Иван Торопцев все материалы автора

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