«Локомотив» отзаявил Федора Смолова
10:46
«Локомотив» вывел нападающего Федора Смолова из заявки команды в Тинькофф РПЛ.
Согласно сайту лиги, 31-летний россиянин был отзаявлен сегодня, 11 января.
«Локомотив» отзаявил Федора Смолова. Фото Сайт Тинькофф РПЛ
Как ранее сообщал «СЭ», 10 и 11 января Смолов должен был пройти медицинское обследование для перехода в «Динамо».
Смолов перешел в «Локомотив» в августе 2018 года из «Краснодара». В сезоне-2021/22 форвард провел 22 матча за железнодорожников и забил 7 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю