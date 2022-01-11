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«Никаких сомнений не было». Акинфеев отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА

Акинфеев отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА
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Игорь Акинфеев. Фото «СЭ» Сторис Игоря Акинфеева. Фото Instagram
Игорь Акинфеев. Фото «СЭ»
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал возвращение Василия Березуцкого в тренерский штаб команды.

Капитан армейцев выложил сторис в Instagram с фотографией Березуцкого и написал: «Никаких сомнений не было».

Сторис Игоря Акинфеева. Фото Instagram
Сторис Игоря Акинфеева. Фото Instagram

Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА и вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей. В 2020 году он вернулся в структуру клуба в качестве заместителя генерального директора по спортивным вопросам, а впоследствии вошел в тренерский штаб Виктора Гончаренко. В апреле 2021-го покинул ЦСКА и был помощником белорусского специалиста в «Краснодаре».

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Сергей Разин все материалы автора

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