«Никаких сомнений не было». Акинфеев отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА
Акинфеев отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал возвращение Василия Березуцкого в тренерский штаб команды.
Капитан армейцев выложил сторис в Instagram с фотографией Березуцкого и написал: «Никаких сомнений не было».
Сторис Игоря Акинфеева. Фото Instagram
Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА и вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей. В 2020 году он вернулся в структуру клуба в качестве заместителя генерального директора по спортивным вопросам, а впоследствии вошел в тренерский штаб Виктора Гончаренко. В апреле 2021-го покинул ЦСКА и был помощником белорусского специалиста в «Краснодаре».
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