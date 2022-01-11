«Никаких сомнений не было». Акинфеев отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал возвращение Василия Березуцкого в тренерский штаб команды.

Капитан армейцев выложил сторис в Instagram с фотографией Березуцкого и написал: «Никаких сомнений не было».

Сторис Игоря Акинфеева. Фото Instagram

Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА и вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей. В 2020 году он вернулся в структуру клуба в качестве заместителя генерального директора по спортивным вопросам, а впоследствии вошел в тренерский штаб Виктора Гончаренко. В апреле 2021-го покинул ЦСКА и был помощником белорусского специалиста в «Краснодаре».