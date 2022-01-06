Стало известно, когда Смолов пройдет медобследование для перехода в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», форвард Федор Смолов пройдет медицинское обследование для перехода в «Динамо» 10 января. Сделка близка к завершению.

Первая часть медобследования пройдет вечером 10 числа, а завершится оно 11 января.

В текущем сезоне 31-летний российский футболист провел 22 матча за «Локомотив» и забил 7 голов. Контракт Смолова с московским клубом действует до конца июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 7 миллионов евро.