Стало известно, когда Смолов пройдет медобследование для перехода в «Динамо»
22:51
Как стало известно «СЭ», форвард Федор Смолов пройдет медицинское обследование для перехода в «Динамо» 10 января. Сделка близка к завершению.
Первая часть медобследования пройдет вечером 10 числа, а завершится оно 11 января.
В текущем сезоне 31-летний российский футболист провел 22 матча за «Локомотив» и забил 7 голов. Контракт Смолова с московским клубом действует до конца июня 2022-го.
Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 7 миллионов евро.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю