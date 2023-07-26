«Локомотив» не будет рассматривать предложения по Пиняеву, Дзюбе и Баринову

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о том, предложения на каких игроков клуб не будет рассматривать.

«Есть футболисты «Локомотива», предложения по которым летом мы не будем рассматривать. В этом списке есть Сергей Пиняев, Артем Дзюба и Дмитрий Баринов», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Дзюба и Пиняев перешли в «Локомотив» в зимнее трансферное окно, Баринов является воспитанником клуба и выступает за железнодорожников с 2015 года.