«Локомотив» не будет рассматривать предложения по Пиняеву, Дзюбе и Баринову
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о том, предложения на каких игроков клуб не будет рассматривать.
«Есть футболисты «Локомотива», предложения по которым летом мы не будем рассматривать. В этом списке есть Сергей Пиняев, Артем Дзюба и Дмитрий Баринов», — приводит слова Нагорных ТАСС.
Дзюба и Пиняев перешли в «Локомотив» в зимнее трансферное окно, Баринов является воспитанником клуба и выступает за железнодорожников с 2015 года.
Источник: https://tass.ru/sport/18364317
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|1
|0
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|
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|
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|0
|
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Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
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|15:00
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|30.07
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Факел – Локомотив
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Матео Кассьерра
Зенит
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Урал
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|П
|
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Лукас Вера
Оренбург
|2
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Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
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|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|0
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Ростов
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