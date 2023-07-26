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Игнатьев: «Тикнизяну нет смысла ехать в Европу из «Локомотива»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев считает, что защитнику московской команды Наиру Тикнизяну нет смысла уезжать в европейский клуб.

«Не думаю, что есть смысл ехать в Европу, чтобы просто проводить там время. Сейчас Тикнизян играет за топ-клуб России, который ставит большие задачи. Зачем уезжать куда-то, ради чего?! Чтобы ослабить свою команду, которая по статусу и финансам никак не слабее европейских? Какой смысл туда ехать?» — приводит слова Игнатьева Legalbet.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В первом матче сезона-2023/24 против «Рубина» (2:2) футболист забил один гол. Также защитник отметился в матче первого тура группового этапа Кубка России с «Уралом».

Тикнизян — уроженец Санкт-Петербурга, он играл за молодежные сборные России разных возрастов, но позднее принял решение выступать за сборную Армении. Защитник провел 4 матча за армянскую национальную команду, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Тикнизяна в 2,5 миллиона евро, его контракт с «Локомотивом» действует до конца июня 2026 года.

Источник: Legalbet
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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