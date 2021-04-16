«Локомотив» может обжаловать решение КДК по итогам матча со «Спартаком»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Локомотив» может обжаловать решение КДК по итогам матча 25-го тура против «Спартака» (2:0). Ранее он заявил, что железнодорожники должны провести один домашний матч на нейтральном поле.

««Локомотив» может обжаловать решение в законном порядке. Козловцев (начальник «Спартака» — прим. «СЭ») заходил в судейскую в самый угол комнаты, в так называемый предбанник. Мне не нравится это слово, если вы посмотрите его в словаре Ожегова или Даля, то предбанник — то место, где люди переодеваются. По факту, заход был именно в судейскую, а не в предбанник», — сказал Григорьянц.

Глава КДК отметил, что обратил внимание департамента судейства на то, что бригада арбитров, обслуживавшая встречу, не отразила все эпизоды появления начальника «Локомотива» Станислава Сухины и начальника «Спартака» Василия Козловцева в судейской.

«Мы обратили внимание департамента судейства на то, что судейская бригада не отразила неоднократное появление посторонних лиц в судейской. Во всех рапортах было написано, что в судейскую заходил Сухина и только один раз. По факту, 4 раза заходил Сухина, и 1 раз заходил Козловцев. Они не спрашивали разрешения у охранника, а просто брали и заходили. Нам неизвестно, что могло происходить после того, как охрана впустила посторонних лиц в судейскую. Это нарушение безопасности проведения матча», — добавил Григорьянц.

«Локомотив» должен провести на нейтральном поле матч 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Встреча назначена на 8 мая, начало — в 16.30. По словам Григорьянца, «Локомотив» имеет право провести игру в Химках.

(Владимир Пушкарев)