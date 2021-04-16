В РФС подтвердили: «Локомотив» может принять «Динамо» в Химках
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Локомотив» сможет провести матч 29-го тура Тинькофф РПЛ против московского «Динамо» на нейтральном поле в Химках.
«В соответствии с ч.6 статьи 29 за совершение ФК «Локомотив» повторного нарушение в части обеспечения безопасности на стадионе в течение условного срока отменить условные санкции. В соответствии со ст. 101 п.22 дисциплинарного регламента за необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц матча, оштрафовать «Локомотив» на 300 тысяч рублей и обязать провести один домашний матч 29-го тура против «Динамо» на нейтральном стадионе другого города. Московская область — другой субъект, поэтому в Химках провести матч можно», — заявил Григорьянц.
Ранее Григорьянц сообщил, что «Локомотив» обязан провести домашний матч на нейтральном поле в связи с тем, что начальник клуба Станислав Сухина повторно допустил нарушение, зайдя в судейскую после матча 25-го тура против «Спартака» (2:0). В первый раз в сезоне-2020/21 нарушение со стороны Сухины зафиксировали в августе 2020 года после игры 5-го тура против «Ахмата» (2:3).
Матч «Локомотив» — «Динамо» должен состояться 8 мая, начало встречи запланировано на 16.30 (мск).
(Владимир Пушкарев)
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