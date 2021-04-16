КДК РФС наказал «Локомотив» проведением одного домашнего матча РПЛ на нейтральном поле

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Локомотив» наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном стадионе из-за инцидента с участием начальника клуба Станислава Сухины в матче 25-го тура против «Спартака» (2:0).

«В прошлом году КДК принял решение по матчу «Локомотив» — «Ахмат», когда Сухина заходил в судейскую. Тогда он оскорблял судейскую бригаду, за что к клубу были применены санкции условно до конца сезона. Так как сезон не закончился, условное наказание сменяется на реальное», — сказал Григорьянц.

Глава КДК добавил, что Сухина и начальник «Спартака» Василий Козловцев получили денежные штрафы за вход в судейскую во время матча «Локомотив» — «Спартак». Сухина сделал это до игры, а Козловцев — после.

«Что касается начальников команды, то за нарушение пункта 7.6 регламента каждый из них оштрафован на 150 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

26 августа 2020 года начальник «Локомотива» Станислав Сухина зашел в судейскую комнату после домашнего матча 5-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:3). Было установлено, что Сухина позволил себе оскорбительное поведение в адрес судейской бригады Игоря Панина. Тогда КДК в том числе наказал столичный клуб проведением одного домашнего матча на нейтральном поле в другом городе условно и установил испытательный срок до конца сезона-2020/21.

11 апреля до игры 25-го тура «Локомотив» — «Спартак» (2:0) Сухина побывал в судейской комнате. Красно-белые выложили соответствующее видеодоказательство на своем YouTube-канале.

Как ранее сообщал «СЭ», теперь «Локо» должен провести не на своем стадионе матч 29-го тура с «Динамо». При этом красно-зеленые могут сыграть на «Арене Химки».

(Владимир Пушкарев)