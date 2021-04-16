Баринов — о решении КДК: «Спартак» декларировал честный и открытый футбол, а тут: «Ой, нас обидели»
Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал решение КДК РФС наказать «Локомотив» одним матчем на нейтральном поле из-за нарушения регламента.
Ранее «Спартак» обратился в КДК РФС в связи с тем, что перед матчем в судейской комнате побывал Сухина. Красно-белые выложили соответствующее видеодоказательство на своем YouTube-канале.
Напомним, что по регламенту никто из представителей команд не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату.
«Меня в данном случае волнует то, как повел себя «Спартак». Они увидели, что человек сходил в судейскую... И что? Надо играть на поле! Можно, конечно, подпортить настроение болельщикам «Локомотива», но это не спасет «Спартак».
Мне пока нравится, как играет «Локомотив». А все остальное — это от лукавого. Давайте уберем Гильерме, Крыховяка и еще кого-то... Не в этом суть футбола, понимаете? Все нарушения, которые были — не повлияли на результат матча. Игра «Спартака» была хуже игры «Локомотива», то есть «Спартак» проиграл по делу. А в объективность наших судей и комиссий не верю. Единственное, что меня разочаровывает — это «Спартак». «Спартак» декларировал честный и открытый футбол, а тут: «Ой, нас обидели». А ваш почему в судейскую зашел?", — сказал Баринов «СЭ».
(Данил Алешин)
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