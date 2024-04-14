Лещенко: «Какая чемпионская гонка? Если «Динамо» окажется в тройке, будет замечательно»

Народный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» оценил шансы «Динамо» в чемпионской гонке.

В воскресенье, 14 апреля бело-голубые проиграли «Уралу» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ и потерпели третье поражение подряд в чемпионате России.

«Очень расстроен. Все ждали, что хотя бы в этом году мы сможем показать результат. Но теперь уже все ясно... Отстаем от «Зенита» на 9 очков. И все дальше и дальше. Какая уже гонка? Если в тройке окажемся, будет замечательно», — сказал Лещенко «СЭ».

На данный момент «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является «Зенит», у которого 47 баллов.