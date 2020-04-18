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Кутепов считает, что ухода Шюррле из «Спартака» следовало ожидать

16:43
Андре Шюррле. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андре Шюррле. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов признался, что будущий уход из команды нападающего Андре Шюррле не стал для него сюрпризом. Клуб не будет выкупать контракт игрока, который выступает на правах аренды, у дортмундской «Боруссии».

— Я только сейчас об этом узнал от вас, — цитирует Кутепова «Матч ТВ». — Этого следовало ожидать. Андре очень долго лечился, восстанавливался. Плюс сейчас такая ситуация с коронавирусом, когда все приостановилось. Думаю, руководство обговорило все с ним, и они пришли к согласию. Думаю, в команде это воспримут спокойно.

29-летний Андре Шюррле в текущем сезоне провел 18 матчей за «Спартак» и забил два мяча при четырех голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1181181_Etogo_sledovalo_ozhidat_Kutepov_v_efire_Match_TV_rasskazal_ob_uhode_Shurrle_iz_Spartaka

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