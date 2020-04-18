Кутепов считает, что ухода Шюррле из «Спартака» следовало ожидать

Защитник «Спартака» Илья Кутепов признался, что будущий уход из команды нападающего Андре Шюррле не стал для него сюрпризом. Клуб не будет выкупать контракт игрока, который выступает на правах аренды, у дортмундской «Боруссии».

— Я только сейчас об этом узнал от вас, — цитирует Кутепова «Матч ТВ». — Этого следовало ожидать. Андре очень долго лечился, восстанавливался. Плюс сейчас такая ситуация с коронавирусом, когда все приостановилось. Думаю, руководство обговорило все с ним, и они пришли к согласию. Думаю, в команде это воспримут спокойно.

29-летний Андре Шюррле в текущем сезоне провел 18 матчей за «Спартак» и забил два мяча при четырех голевых передачах.