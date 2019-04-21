Курбан Бердыев: "К сожалению, пропустили в концовке матча. Обидное поражение"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после поражения в матче 24-го тура премьер-лиги от "Урала" (1:2) отметил, что его команде не хватило концентрации в концовке встречи. Он назвал это поражение обидным.

– Что именно у команды не получилось, чего не хватило в концовке?

– Концентрации, – сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер". – Стандартные положения у "Урала" достаточно опасные, нужна максимальная концентрация. К сожалению, не смогли.

– Может, не хватило джокера, подобного Бикфалви?

– Не совсем верно. Нужно просто играть более плотно в обороне. (вздыхает) К сожалению, пропустили. Обидное положение.

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