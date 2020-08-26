«Крылья Советов» разгромили «Иртыш» и вышли в групповой турнир Кубка России

«Крылья Советов» разгромили «Иртыш» в матче 1/64 финала Кубка России — 5:0. Самарский клуб пробился в групповой турнир Кубка страны, как и брянское «Динамо», с минимальным счетом одолевшее «Нефтехимик».

Кубок России

1/64 финала

«Крылья Советов» (Самара) — «Иртыш» (Омск) — 5:0 (3:0)

Голы: Голенков, 2 (1:0). Крикуненко, 14 — в свои ворота (2:0). Кабутов, 39 (3:0). Сергеев, 54 (4:0). Солдатенков, 90+2 (5:0).

«Крылья Советов»: Ломаев, Полуяхтов, Чернов, Зеффан (Сергеев, 46), Солдатенков, Горшков, Кабутов (Пруцев, 70), Якуба, Ежов (Комбаров, 74), Витюгов, Голенков (Цыпченко, 70).

«Иртыш»: Еременко, Кербс, Шакуро, Крикуненко, Дергачев, Морозов, Подоксенов (Рукас, 59), Бурюкин (Донсков, 72), Киселев (Масловский, 75), Тарабанов, Третьяков.

Предупреждения: Подоксенов, 51. Полуяхтов, 56.

Судья: Шафеев (Волгоград).

26 августа. Самара. Стадион «Самара Арена».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Брянск) — 0:1 (0:0)

Гол: Пикатов, 84.