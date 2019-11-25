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«Крылья Советов» отметят 15-летие единственной бронзы в чемпионате страны. Там будут Гаджиев, Тетрадзе и Анюков

16:20
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«Крылья Советов» проведут торжественное мероприятие, посвященное 15-летию завоевания бронзовых медалей чемпионата России 2004 года, cообщается на официальном сайте самарского клуба.

Отмечается, что в мероприятии в числе прочих примут участие Гаджи Гаджиев, Александр Анюков, Омари Тетрадзе, Дмитрий Кудряшов, Огнен Короман, Антон Бобер и Робертас Пошкус.

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