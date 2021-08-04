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Крыховяк провел первую тренировку в «Краснодаре»

14:57

Новичок «Краснодара» Гжегож Крыховяк провел первую тренировку в краснодарском клубе.

Ранее, 2 августа, «быки» объявили о трансфере 31-летнего польского футболиста из московского клуба. Контракт с хавбеком подписан до конца июня 2024 года.

7 августа «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Начало — в 17.00 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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