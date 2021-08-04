Крыховяк провел первую тренировку в «Краснодаре»

Новичок «Краснодара» Гжегож Крыховяк провел первую тренировку в краснодарском клубе.

Ранее, 2 августа, «быки» объявили о трансфере 31-летнего польского футболиста из московского клуба. Контракт с хавбеком подписан до конца июня 2024 года.

7 августа «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Начало — в 17.00 (мск).