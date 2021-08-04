«Привет, красно-зеленые». «Локомотив» выпустил первый ролик с Тикнизяном
15:03
Полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян перешел в «Локомотив». Он подписал контракт с клубом на пять лет.
Московский клуб выпустил ролик в Twitter, который посвящен новичку команды.
За основную команду армейцев Тикнизян провел 43 матча, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
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