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«Привет, красно-зеленые». «Локомотив» выпустил первый ролик с Тикнизяном

15:03
Наяир Тикнизян. Фото ФК «Локомотив»., ТАСС
Наяир Тикнизян. Фото ФК «Локомотив»., ТАСС
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Полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян перешел в «Локомотив». Он подписал контракт с клубом на пять лет.

Московский клуб выпустил ролик в Twitter, который посвящен новичку команды.

За основную команду армейцев Тикнизян провел 43 матча, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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