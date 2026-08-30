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Латышонок об уходе из «Зенита»: «Я мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»

Александр Абустин
корреспондент
Евгений Латышонок.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок поделился мнением о своем возвращении в клуб из Калининграда и объяснил, почему решился уйти из «Зенита».

Латышонок перешел в «Зенит» из «Балтики» в июле 2024 года. В июле 2026 года «Пари НН» купил голкипера у клуба из Санкт-Петербурга и отправил его в аренду в «Балтику».

— Как прошла адаптация в «Балтике»?

— Хорошо, привыкать не пришлось. Тренер и персонал свои, знаю всех многие годы.

— Есть понимание по вашему будущему?

— Пока не думаю об этом. Хочу помогать «Балтике» и бороться за медали.

— Смотрите матчи «Нижнего»?

— Сконцентрирован на «Балтике».

— Вам понятно, почему в «Зените» вы сели в запас?

— Был в плохой форме. Залетали голы какие-то. Тренерский штаб решил сменить меня.

— Вы скоро сыграете против «Зенита», не боитесь пенальти?

— Посмотрим. Надеюсь на ВАР.

— Хотелось бы вернуться в сборную?

— Желание — бешеное.

— В «Зените» вам просто не повезло?

— Нет. Я мог остаться и так же получать деньги. Но я не хочу этого.

В сезоне-2026/27 Латышонок принял участие в пяти матчах «Балтики», пропустил четыре гола и дважды отыграл на ноль.

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Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
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 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика 0 : 3
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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