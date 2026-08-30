Латышонок об уходе из «Зенита»: «Я мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок поделился мнением о своем возвращении в клуб из Калининграда и объяснил, почему решился уйти из «Зенита».

Латышонок перешел в «Зенит» из «Балтики» в июле 2024 года. В июле 2026 года «Пари НН» купил голкипера у клуба из Санкт-Петербурга и отправил его в аренду в «Балтику».

— Как прошла адаптация в «Балтике»?

— Хорошо, привыкать не пришлось. Тренер и персонал свои, знаю всех многие годы.

— Есть понимание по вашему будущему?

— Пока не думаю об этом. Хочу помогать «Балтике» и бороться за медали.

— Смотрите матчи «Нижнего»?

— Сконцентрирован на «Балтике».

— Вам понятно, почему в «Зените» вы сели в запас?

— Был в плохой форме. Залетали голы какие-то. Тренерский штаб решил сменить меня.

— Вы скоро сыграете против «Зенита», не боитесь пенальти?

— Посмотрим. Надеюсь на ВАР.

— Хотелось бы вернуться в сборную?

— Желание — бешеное.

— В «Зените» вам просто не повезло?

— Нет. Я мог остаться и так же получать деньги. Но я не хочу этого.

В сезоне-2026/27 Латышонок принял участие в пяти матчах «Балтики», пропустил четыре гола и дважды отыграл на ноль.