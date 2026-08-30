«Спартак» и «Оренбург» не забили голов в первом тайме

«Спартак» и «Оренбург» играют вничью после первого тайма матча 6-го тура РПЛ — 0:0. Встреча проходит на «Лукойл Арене» в Москве.

На 8-й минуте форвард хозяев Манфред Угальде открыл счет, но сделал это из положения вне игры. Гол был отменен после вмешательства ВАР.