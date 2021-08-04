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«Ростов» опубликовал обращение к Карпину

14:47
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Ростов» обратился к бывшему главному тренеру Валерию Карпину, который несколько дней назад покинул клуб.

Сегодня, 4 августа, «Ростов» возглавил Юрий Семин.

«Мы от всей души благодарим Валерия Георгиевича за вклад в развитие клуба, за успехи и незабываемые эмоции, которые он дарил нам 3,5 года. Георгич по-настоящему стал своим в нашем городе, стал ростовчанином. Тренер всегда отстаивал интересы болельщиков и клуба, не пренебрегал принципами в любой ситуации. Валерий Георгиевич останется нашим другом и преданным болельщиком «Ростова».

Желаем тренеру успехов, побед и удачи у руля национальной сборной России! Вы — замечательный человек и специалист. Пусть у Вас все получится! Спасибо, тренер!» — говорится на официальном сайте клуба.

«Ростов» 8 августа сыграет с «Химками». Начало — в 17.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru

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Виктория Кравченко все материалы автора

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