«Ростов» опубликовал обращение к Карпину

«Ростов» обратился к бывшему главному тренеру Валерию Карпину, который несколько дней назад покинул клуб.

Сегодня, 4 августа, «Ростов» возглавил Юрий Семин.

«Мы от всей души благодарим Валерия Георгиевича за вклад в развитие клуба, за успехи и незабываемые эмоции, которые он дарил нам 3,5 года. Георгич по-настоящему стал своим в нашем городе, стал ростовчанином. Тренер всегда отстаивал интересы болельщиков и клуба, не пренебрегал принципами в любой ситуации. Валерий Георгиевич останется нашим другом и преданным болельщиком «Ростова».



Желаем тренеру успехов, побед и удачи у руля национальной сборной России! Вы — замечательный человек и специалист. Пусть у Вас все получится! Спасибо, тренер!» — говорится на официальном сайте клуба.

«Ростов» 8 августа сыграет с «Химками». Начало — в 17.30 (мск).