«Спартак» — «Оренбург»: гол Угальде отменен из-за офсайда

«Спартак» вышел вперед в домашнем матче с «Оренбургом» в 6-м туре РПЛ — 1:0.

На 8-й минуте гол забил Манфред Угальде. После вмешательства ВАР взятие ворот было отменено из-за офсайда у форварда красно-белых.