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Гендиректор «Балтики» Измайлов: «Хотим сохранить Титкова. У «Локо» несколько иные возможности»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника Николая Титкова в «Локомотив», а также рассказал о трансферных планах команды.

— Талалаев говорил, что уход Бориско — выстрел в голову. А уход Титкова — это будет выстрел куда?

— Спросите у Андрея Викторовича. Мы хотим его сохранить, это однозначно. Он ключевой игрок, душа коллектива. Понятно, у «Локо» несколько иные возможности.

— Гассама уходит в «Болонью»?

— Не знаю, переговоры ведутся. Думаю, он, скорее всего, останется.

— Есть информация о том, что Петровым интересуется «Локомотив»

— Очень приятно, когда игроками нашего клуба интересуются. Несмотря на то, что часть лидеров уже ушли, появляются новые — тот же Поспелов.

— Нет переговоров с «Локо» по Петрову?

— Переговоры были, но на сегодняшний день конкретики нет.

— Что с трансферами на вход?

— Посмотрим, очень сложно. Не только у нас, но у всех клубов РПЛ есть сложности.

— Есть ли предложения по Хилю?

— Повторюсь, вы спросили уже про четырех футболистов, это приятно. Но у нас есть желание сохранить всех, кого вы перечислили. Ну, или хотя бы большинство.

— Довольны ли качеством игры команды в матче с «Родиной»?

— Довольны победой. Что касается качества — нет предела совершенству. Хочется видеть комбинационный и интересный футбол. То, что видим сейчас, в любом случае нравится, потому что приносит результат.

— Кто-то приходил за Талалаевым этим летом?

— Не будем обсуждать такие вопросы. Андрей Викторович Талалаев — главный тренер «Балтики».

— Какие есть цели на сезон?

— В прошлом году мы заняли 6-е место. Для Калининграда это рекордное место за 72 года истории клуба. Наверное, хотим большего, хотим быть выше. Но понимаем, что есть сложности. Место в восьмерке уже будет хорошим результатом.

— Если закончите ниже, чем в прошлом сезоне, будет ли это провалом?

— Нет, не будет, но хотелось бы быть выше.

«Балтика» после победы над «Родиной» (3:0) в 6-м туре РПЛ поднялась на пятое место в турнирной таблице с 10 очками.

(Давид Петросян)

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6
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