Гендиректор «Балтики» Измайлов: «Хотим сохранить Титкова. У «Локо» несколько иные возможности»
Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника Николая Титкова в «Локомотив», а также рассказал о трансферных планах команды.
— Талалаев говорил, что уход Бориско — выстрел в голову. А уход Титкова — это будет выстрел куда?
— Спросите у Андрея Викторовича. Мы хотим его сохранить, это однозначно. Он ключевой игрок, душа коллектива. Понятно, у «Локо» несколько иные возможности.
— Гассама уходит в «Болонью»?
— Не знаю, переговоры ведутся. Думаю, он, скорее всего, останется.
— Есть информация о том, что Петровым интересуется «Локомотив»
— Очень приятно, когда игроками нашего клуба интересуются. Несмотря на то, что часть лидеров уже ушли, появляются новые — тот же Поспелов.
— Нет переговоров с «Локо» по Петрову?
— Переговоры были, но на сегодняшний день конкретики нет.
— Что с трансферами на вход?
— Посмотрим, очень сложно. Не только у нас, но у всех клубов РПЛ есть сложности.
— Есть ли предложения по Хилю?
— Повторюсь, вы спросили уже про четырех футболистов, это приятно. Но у нас есть желание сохранить всех, кого вы перечислили. Ну, или хотя бы большинство.
— Довольны ли качеством игры команды в матче с «Родиной»?
— Довольны победой. Что касается качества — нет предела совершенству. Хочется видеть комбинационный и интересный футбол. То, что видим сейчас, в любом случае нравится, потому что приносит результат.
— Кто-то приходил за Талалаевым этим летом?
— Не будем обсуждать такие вопросы. Андрей Викторович Талалаев — главный тренер «Балтики».
— Какие есть цели на сезон?
— В прошлом году мы заняли 6-е место. Для Калининграда это рекордное место за 72 года истории клуба. Наверное, хотим большего, хотим быть выше. Но понимаем, что есть сложности. Место в восьмерке уже будет хорошим результатом.
— Если закончите ниже, чем в прошлом сезоне, будет ли это провалом?
— Нет, не будет, но хотелось бы быть выше.
«Балтика» после победы над «Родиной» (3:0) в 6-м туре РПЛ поднялась на пятое место в турнирной таблице с 10 очками.
(Давид Петросян)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
3
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
8
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
9
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
10
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
11
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|1 : 0
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|0 : 1
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|3 : 3
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|0 : 3
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0