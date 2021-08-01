Крыховяк отказался тренироваться накануне матча с ЦСКА, после чего его вывели из заявки

В «СЭ» вышел материал нашего обозревателя Игоря Рабинера о ситуации в «Локомотиве». В частности, он рассказал о причинах отсутствия полузащитника Гжегожа Крыховяка в заявке «Локо» на дерби с ЦСКА.

«В пятницу за час до предматчевой тренировки Гжегож, по моей информации, подошел к Марко Николичу и сообщил, что отказывается участвовать в этом занятии — из-за всей ситуации, которая вокруг него происходит, и своего эмоционального состояния. Николич сообщил об этом руководителям, и за полчаса до тренировки Крыховяка вызвали на разговор Рангник и Цорн.



Переубедить Крыховяка они не сумели — не сработал ни аргумент, что накануне важнейшего дерби он ставит свое эго выше интересов команды, являясь пока ее частью, ни то, что с «Краснодаром» пока все далеко до договоренности. Хавбек подтвердил свое решение не участвовать в тренировке, и Николич был вынужден вывести его из заявки на матч с ЦСКА.



63-летний Рангник, к чьему мнению руководство «Локомотива» сейчас определенно прислушивается, повидал на своем веку немало стареющих звезд, которые переоценивают свой уровень и особенно перспективы. Человек он твердый, и поэтому абсолютно исключено, что красно-зеленые отступят назад — дадут новый контракт Крыховяку, аналогичный предыдущему, или продадут его в «Краснодар» за сумму, которую пока готовы заплатить «быки». Поэтому инсайд о якобы подписанном в день матча контракте поляка с клубом с юга России пока явно преждевременный.



Ни «Локомотив», ни Рангник не собирались идти на скандал с одним из ведущих футболистов «Локо» последних лет, принимая решение исходя из своей новой бизнес-стратегии — она чем-то будет напоминать стратегию донецкого «Шахтера», только без южноамериканского уклона. В ее рамках уже в ближайшие недели мы должны узнать о ряде интересных молодых приобретений столичного клуба.



Чем бы ни закончилась история с Крыховяком, жаль, что важный для новейшей истории клуба футболист уйдет из него со скандалом — а иначе добровольный отказ играть в принципиальном матче назвать нельзя. Но такой выбор сделал он сам», — пишет Рабинер.