«Рубин» предлагал «Локо» обмен Крыховяка на Макарова, но поляк хочет только в «Краснодар»

В «СЭ» вышел материал нашего обозревателя Игоря Рабинера о ситуации в «Локомотиве».

В частности, автор рассказал о предложении «Рубина» обменять Гжегожа Крыховяка на Дениса Макарова, заблокированном самим поляком.

«Первый раз Крыховяк встретился с Рангником и Цорном в начале недели. На фоне нарастающего давления СМИ футболист хотел прояснить свою ситуацию, и известный немецкий тренер и менеджер, чья компания консультирует «Локо» (называть Рангника штатным сотрудником клуба некорректно), сообщил полузащитнику, что его контракт, завершающийся в конце нынешнего сезона, продлен не будет. Согласно этому соглашению, Крыховяк получает зарплату 3 250 000 евро чистыми, а вместе с бонусами зарабатывает в год 4 миллиона евро — опять же после вычета налогов.



По моим данным, участие Рангника в проекте «Локомотива» предусматривало избавление от дорогостоящих возрастных легионеров, чья мотивация жить и зарабатывать в Москве явно превосходит мотивацию в ней играть. Решение по Крыховяку входило в общий стратегический план клуба, утвержденный Александром Плутником, и ему было предложено на выбор — доработать действующий контракт и уйти свободным агентом; клуб или сам игрок сейчас находят ему новую команду, но в любом случае решение принимается с учетом взаимных интересов, а не ультиматумов.



На том вроде бы и сошлись, хотя игрок и тогда уже выглядел явно задетым, спросив в том числе о том, что якобы за его спиной «Локомотив» предлагал его другим клубам. Рангник разъяснил, что ни Цорн, ни другие руководители «Локо» никуда и никому с подобными предложениями не звонили. Такие звонки были невозможны хотя бы потому, что тот же немец в спортивном бизнесе много лет и хорошо знает: подобное предложение от самого клуба автоматически снижает цену на игрока. Поэтому, наоборот, звонили «Локомотиву» — боссы целого ряда клубов, которые заинтересовались возникшей шумихой и возможностью в сложившейся ситуации приобрести отдельных игроков.



Крыховяком активно заинтересовался «Краснодар». Вот только платить «быки» пока готовы лишь миллион евро, что категорически не устроило «Локомотив». Красно-зеленые выставили совсем другой ценник — 5 миллионов, а их, в свою очередь, не готов платить уже «Краснодар». Но снижать цену «Локо» не собирается, не в последнюю очередь из-за недавней покупки «быками» не первосортного форварда «Герты» Кордобы за сумму с семью нулями в евро, показавшей: денег у клуба сейчас достаточно.



Спрашивается: почему бы не продать Крыховяка в Европу? Потому что такого предложения, которое соответствовало бы его запросам по зарплате, оттуда нет. Кроме всего прочего, Евро-2020, в первом матче которого он на ровном месте получил две желтые карточки в проигранном Польшей стартовом матче со Словакией, достаточно сильно ударил по его имиджу и цене. Времена, когда он играл за «ПСЖ», давно позади.



В середине недели в «Локомотив» позвонили с самых верхов «Рубина». В Казани выразили готовность произвести обмен 23-летнего вингера Дениса Макарова на Крыховяка, правда, с определенной доплатой со стороны «Локо» (что логично ввиду возраста двух футболистов). После этого Рангник сам просмотрел шесть или семь матчей с участием Макарова, поговорил о нем, в частности, с Доменико Тедеско и Сандро Шварцем.



«Локомотив» был готов принять предложение «Рубина», о чем и уведомил Крыховяка. Но поляк отказался переезжать в Казань, сказав, что хочет только в «Краснодар». В ответ ему сообщили о «вилке» в цене между предложением «быков» и тем, за сколько готов с ним расстаться «Локо».



И тогда Крыховяк решил пойти на ультиматум», — написал Рабинер.