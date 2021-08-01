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«Зенит» предлагает за Миранчука 10 миллионов евро, Баринов не продается, Смолов в это трансферное окно остается в «Локо»

00:15
Дмитрий Баринов и Федор Смолов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Баринов и Федор Смолов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В «СЭ» вышел материал нашего обозревателя Игоря Рабинера о ситуации в «Локомотиве». В частности, он поделился своей информацией о так называемом списке на продажу.

Гжегож Крыховяк.Ультиматум Крыховяка, 10 миллионов «Зенита» за Миранчука, отказ от продажи Баринова и остальных. Инсайды Рабинера о «Локомотиве»

«Из всего этого списка, по моей информации, покинуть «Локомотив» в это трансферное окно могут только Крыховяк (и то при условии, что железнодорожники договорятся с «Краснодаром» по сумме компенсации, что пока далеко не факт) и Миранчук. Если будет хорошее предложение, расстаться готовы и с Живоглядовым — на данный момент игроком резерва. Уход Баринова, информация о котором особенно взволновала болельщиков, исключен абсолютно.

Миранчуком активно интересуется только «Зенит» (не ЦСКА, как сообщалось в СМИ). Он сделал красно-зеленым конкретное предложение на 10 миллионов евро, восемь из которых — базовая сумма трансфера, два — бонусы в случае достижения определенных показателей. Сам Антон дал понять руководителям клуба, что больше заинтересован в отъезде в Европу, но соответствующего финансовым ожиданиям игроков интереса оттуда ни к нему, ни к остальным перечисленным футболистам нет. Миранчук же и сейчас не футболистов стартового состава команды, а после ряда ожидаемых приобретений его статус в команде наверняка не пойдет вверх. Мяч сейчас на его стороне, и решение он должен принять до конца трансферного окна.

Каждого из упомянутых игроков в пятницу вызывал на разговор находящийся в Москве Ральф Рангник. В большинстве случаев для того, чтобы заверить, что касающиеся их слухи в СМИ и Telegram не имеют никакого отношения к действительности.

Очень конструктивный и профессиональный разговор состоялся с Федором Смоловым. По его итогам 31-летний форвард в это трансферное окно никуда продан не будет, клуб в данный момент рассчитывает на него как на одного из лидеров. После закрытия окна руководство клуба снова пообщается со Смоловым, и они вместе спокойно определятся по его будущему», — пишет Рабинер.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА 1
Локомотив 2
Матч завершен

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74

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