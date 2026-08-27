Трансферы топ-клубов РПЛ в последние недели окна. Кому еще нужно усилиться

Времени на раздумья все меньше.

Трансферное окно в РПЛ закроется уже 11 сентября. Времени на закупку все меньше, а стартовые туры показали, что сразу ряд топов отечественного футбола нуждается в свежей крови. Кому и кто нужен, как проходят переговоры с потенциальными новичками и за кем гонятся гранды Премьер-лиги? Сейчас расскажем.

«Краснодар» и замена Кривцову

Кто нужен: плеймейкер

«Быки» ударно начали сезон — семь побед (одна по пенальти) в семи официальных матчах чемпионата и Кубка. Однако бесконечность не предел, и, несмотря на стопроцентный результат, Мурад Мусаев столкнулся с рядом сложностей.

Главная — это, безусловно, травма Никиты Кривцова. После ухода Эдуарда Сперцяна атакующий полузащитник отлично справлялся с ролью нового лидера. Теперь Кривцов надолго без футбола, а «Краснодар» — без плеймейкера.

Желсон Мартинш. Фото Global Look Press

Кто на радаре: Иван Олейников, Желсон Мартинш, Хоан Карбонеро

Амбассадором новостей по Олейникову стал инсайдер Иван Карпов. По его данным, хавбеком интересуются не только «Краснодар», но и «Локомотив». Логично, ведь оба клуба потеряли главных креативщиков, а самарский вингер может сыграть под нападающими и дает «Крыльям» динамику и творчество впереди. Кто внимательно следит за матчами волжан, в курсе, что Олейников максимально полезен на позиции «десятки», которая в «Краснодаре» как раз вакантна.

Мартинш видится более статусным выбором. Португалец поиграл в «Атлетико» и был одноклубником Александра Головина в «Монако», но с 2024-го выступает за «Олимпиакос». Игрок, безусловно, талантливый и вызывавшийся в сборную Португалии. Однако у краснодарцев порядок с флангами: Кристиан, Батчи и Боселли держат уровень. Мартиншу уже 31, и особенно важная для крайка скорость постепенно уходит. Это видно и по статистике в далеко не топовой греческой лиге, где за два последних сезона с учетом всех турниров у него 15+17 в 94 матчах.

Трансфер Карбонеро видится этаким котом в мешке. К 27 годам колумбиец не играл за пределами Южной Америки и провел лишь две встречи за сборную, в которых, правда, забил два гола. Как и Мартинш, это скорее вариант флангового футболиста, тогда как основная нехватка кадров у «быков» — на месте «десятки».

Александр Дегтев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спокойствие «Спартака»

Кто нужен: вингер

Одной из немногих ложек дегтя в уверенном старте красно-белых стала травма Руслана Литвинова. Хавбек не сумел продолжить матч с «Зенитом», но в клубе заверили, что его восстановление займет около месяца. На такой короткий срок и с имеющимися ресурсами Хуану Карседо по силам избежать головной боли. Заменить Литвинова можно Пруцевым, Денисовым или уже немало игравшим на данной позиции Зобниным.

Сомнения в надежности Александра Максименко сильно преувеличены. Голкипер выдает топовую статистику и наряду с рядом других вратарей пропустил в этом сезоне РПЛ меньше всех. «Спартак» точечно проводит трансферную кампанию и уже усилил оборону (Парада) и нападение (Даку). Тем не менее слухи вокруг возможных приобретений во вратарскую и среднюю линию периодически всплывают.

Кто на радаре: Александр Дегтев, Ромуло, Максим Самородов, Жоау Коррейя

Голкипер Александр Дегтев — многообещающий талант из «Сочи». Однако стороны пока не могут договориться о сумме. К тому же сиюминутный трансфер вратаря не выглядит строго обязательным. Помимо Максименко, в обойме Карседо остается герой победного Кубка Илья Помазун, с которым недавно продлили контракт.

Также сообщается об интересе красно-белых к вингерам Максиму Самородову и Жоау Коррейе. Из новостей по игроку «Ахмата» понятно, что сумма в 8 миллионов евро с учетом бонусов за атакующего футболиста с 11+9 к 24 годам в РПЛ выглядит завышенной. Возможно, договорятся в будущем — и у «Спартака» появится повод не только петь песни МакSим, но и наблюдать за Максимом на поле. Переговоры по Коррейе, видимо, на паузе. С одной стороны, он отлично знаком Карседо по «Пафосу» и, согласно Transfermarkt, оценивается всего в 1,3 миллиона евро. С другой — почти к 30 годам он не выступал в сильных клубах и осел в чемпионате Кипра.

Новости о Ромуло (не том, о котором вы подумали) появились лишь несколько дней назад. Полузащитнику 24 года, и он не пригодился «Палмейрасу». Сейчас бразилец на правах аренды выступает за «Новуризонтино» из Серии Б.

Константин Тюкавин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Насколько вероятен переход Тюкавина в «Зенит»?

Кто нужен: форвард на подмену Соболеву

Прямо сейчас бомбардирскую гонку РПЛ возглавляют два зенитовца — Максим Глушенков (5 мячей) и Александр Соболев (4). Нужен ли петербуржцам запасной атакующий вариант? Форвард уровня Тюкавина не будет лишним ни в одной команде чемпионата, но вот за какие деньги? Сине-бело-голубые приобрели Фелипе Аугусто. Трансфер за 15 миллионов евро пока себя не оправдывает. У бразильца только 180 минут и один гол за пять матчей в Премьер-лиге. Вероятно, прошло слишком мало времени для адаптации в новой стране.

Скажем так, у «Зенита» нет острой необходимости в еще одном нападающем. Соболев забивает, Глушенков поддерживает вторым темпом, а давать оценку Аугусто еще рано. Однако лимитные места в составе действующего чемпиона не резиновые. Отсюда и активные слухи о «Сапсане» из Москвы в Петербург для Тюкавина.

Кто на радаре: Константин Тюкавин

В прошлом туре Тюкавин прервал голевую засуху и оформил дубль в игре с «Родиной». На минуточку, Константин уже разменял полтинник забитых в РПЛ мячей. Петербург привлекателен борьбой за титулы и зарплатным апгрейдом. Однако вероятность перехода в оставшиеся пару недель трансферного окна крайне мала. Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заверил, что никаких переговоров с «Зенитом» не ведется и не велось, а агент футболиста Алексей Сафонов отметил, что в это окно Тюкавин, скорее всего, никуда не перейдет.

Мохамед Аззи. Фото Global Look Press

Нападающий для ЦСКА уже стал мемом

Кто нужен: форвард

Тема форварда, которого нет, для ЦСКА недавно отыгрывалась «Спартаком» в проморолике к игре с «Зенитом». Алеррандро запомнился разве что лишним весом и забил за армейцев всего один гол в РПЛ. Проблема в том, что это ровно столько же, сколько на счету вместе взятых Луисано Гонду и Тамерлана Мусаева в чемпионате-2026/27. Дмитрий Игдисамов насыщает фланги, подключает защитников и генерирует атаку через среднюю линию, но ему определенно нужен нападающий. Даже на фоне травм Дмитрия Баринова и Мойзеса, которых можно заменить имеющимися ресурсами, нехватка бомбардира — главная проблема клуба прямо сейчас.

Кто на радаре: Мохамед Аззи, Артем Максименко

Крайний защитник махачкалинского «Динамо» — замена выбывшему Мойзесу, но никак не новый форвард. С нападающими пока не получается. От трансфера Жуана из «Гезтепе» отказались из-за суммы в 15 миллионов евро. А Бамба Диенг, которым, по слухам, интересовались армейцы, перешел в «Црвену Звезду».

Информация об Артеме Максименко в ЦСКА пока ничем не подтверждена. Форвард «Родины» признался, что даже не слышал о предложении красно-синих. Хотя такой нападающий мог бы армейцам пригодиться. Высокий, но при этом техничный, отлично цепляется за мячи и забил уже три гола в пяти матчах РПЛ. Максименко в ЦСКА — звучит! В текущее трансферное окно клуб приобрел только голкипера Максима Бориско. С большой долей вероятности в ближайшие две недели армейцы еще заключат сделку и по полевому игроку.

Гонсало Плата. Фото Getty Images

Усиление флангов для «Динамо»

Кто нужен: вингер

Добавить огня и резкости стилю вернувшегося в столицу Сандро Шварца помог бы качественный вингер, способный регулярно снабжать Тюкавина передачами. Тем более за последнюю неделю из разных источников поступила информация о заинтересованности бело-голубых сразу в двух фланговых игроках из Южной Америки.

Кто на радаре: Гонсало Плата, Матеус Мартинс

Плата никогда не играл в РПЛ, но, возможно, сам того не зная, уже тесно с ней связан. Сначала его сватали в «Краснодар» и «Зенит», затем появились новости о многоходовке с его участием. По слухам, «Фламенго» готов приобрести Луиса Энрике, если продаст Гонсало в «Динамо». В общем, в доме Облонских все снова смешалось. По информации «Чемпионата», бело-голубые и «Фламенго» находятся на продвинутой стадии переговоров. Левоногий правый вингер обладает отличным дриблингом и любит смещаться в центр. Резкость и настырность Платы наглядно показал ЧМ-2026, на котором он провел все матчи за сборную Эквадора и отметился голом в ворота Германии. Показанный Гонсало уровень намекает, что в Премьер-лиге он бы не затерялся.

Еще один желанный для «Динамо» лот — бразилец Матеус Мартинс. И российские, и зарубежные инсайдеры пишут, что динамовцы и «Ботафого» близки к соглашению на сумму в 7 миллионов евро. Мартинс техничен и обладает поставленным дальним ударом. Однако, по словам журналиста Вене Казагранде, футболиста не устраивает предложенная москвичами зарплата. Столько же он получает в Бразилии, а переезд в Россию подразумевает большую сумму.

Николай Титков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локо» без Батракова

Кто нужен: плеймейкер и форвард

«Локомотив» не одержал ни одной победы и плетется в зоне стыков. И без того печальную ситуацию на поле усугубляют движения внутри клуба. «Спортивный отдел формирует списки, они выносятся на трансферный комитет. Раньше я туда входил, в последнее время не приглашают», — свежая цитата Михаила Галактионова наглядно иллюстрирует происходящее.

За короткий срок железнодорожники отдали Дмитрия Воробьева, Алексея Батракова и Артема Карпукаса. Да, они заработали 37,5 миллиона евро, но какой от этого прок, когда команда находится на 14-м месте? Николай Комличенко залечивает травму, а Александр Руденко и Вадим Раков пока не тянут — один гол в РПЛ на двоих. Вместо Карпукаса приобрели Сергея Бабкина, только вот замена лучшему футболисту клуба двух последних сезонов Батракову не найдена. «Локо» отлично заработал, но готов ли тратить, особенно на фоне слухов о финансовых проблемах?

Кто на радаре: Николай Титков, Иван Олейников, Андрей Мостовой

Про уже упомянутого Олейникова можно добавить, что сам игрок склоняется к переходу в «Краснодар». Остается кандидатура Титкова. По данным инсайдера Андрея Панкова, железнодорожники активировали опцию выкупа Николая за 125 миллионов рублей, но еще не договорились с футболистом по зарплате. Титков — крепкая опция в полузащиту, но есть нюанс. В «Балтике» он чаще действовал на фланге и никогда не отличался ни результативностью, ни обилием голевых передач. Галактионов умеет раскрывать игроков, однако способен ли Титков стать заменой Батракову — большой вопрос.

Вариант с Мостовым выглядит более заманчивым. Очевидно, что в Петербурге на него не сильно рассчитывают, иначе бы Сергей Семак выделил ему больше чем девять минут за пять туров. Отдавать игрока в «Краснодар» тоже не хотят, чтобы не усиливать прямого конкурента в борьбе за золото. В «Рубин» уже не хочет сам футболист.

Андрей Мостовой и Сергей Семак. Фото Global Look Press

Аренда в «Локо» — компромисс для всех. Закисший без игровой практики Мостовой получит время и место в составе, где с ходу можно стать одним из лидеров. Петербуржцам не придется платить ему всю зарплату, а железнодорожники приобретут опытный и адаптированный к чемпионату актив. На определенных отрезках в «Зените» Мостовой смотрелся очень неплохо и выигрывал конкуренцию у сильных партнеров. В сегодняшнем «Локомотиве» цели попроще, зато легче отвоевать место в обойме и реанимировать карьеру. Главное — успеть запрыгнуть в последний железнодорожный вагон до 11 сентября.

Иван Бровар