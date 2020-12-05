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«Краснодар» — «Ротор»: трансляция матча в 19.00

17:20
«Краснодар» примет «Ротор» в матче 17-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
«Краснодар» примет «Ротор» в матче 17-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
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В субботу, 5 декабря, состоится матч 17-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Ротор». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команды впервые сыграют друг с другом в рамках премьер-лиги. Игра первого тура завершилась техническим поражением волгоградцев из-за неявки на игру в связи с коронавирусом в команде.

Следить за матчем «Краснодар» — «Ротор» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Ротор»

Краснодар — Ротор

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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