«Краснодар» продает билеты на первый домашний матч сезона с учетом 50-процентной заполняемости стадиона

«Краснодар» на своем официальном сайте объявил о продаже билетов на первый домашний матч сезона. Во втором туре Тинькофф чемпионата России «быки» примут «Химки».

С 21 июля приобрести билеты могут владельцы абонементов, с 23-го числа к ним присоединятся обладатели карт болельщика. Указано, что посещаемость ближайшего домашнего матча ограничена 50 процентами от общей вместимости стадиона.

Матч «Краснодар» — «Химки» состоится 1 августа. Начало в 20.00 по московскому времени.