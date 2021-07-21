«Краснодар» продает билеты на первый домашний матч сезона с учетом 50-процентной заполняемости стадиона
19:20
«Краснодар» на своем официальном сайте объявил о продаже билетов на первый домашний матч сезона. Во втором туре Тинькофф чемпионата России «быки» примут «Химки».
С 21 июля приобрести билеты могут владельцы абонементов, с 23-го числа к ним присоединятся обладатели карт болельщика. Указано, что посещаемость ближайшего домашнего матча ограничена 50 процентами от общей вместимости стадиона.
Матч «Краснодар» — «Химки» состоится 1 августа. Начало в 20.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.fckrasnodar.ru/fan/news/object/?object_id=139723
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