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«Краснодар» продает билеты на первый домашний матч сезона с учетом 50-процентной заполняемости стадиона

19:20
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«Краснодар» на своем официальном сайте объявил о продаже билетов на первый домашний матч сезона. Во втором туре Тинькофф чемпионата России «быки» примут «Химки».

С 21 июля приобрести билеты могут владельцы абонементов, с 23-го числа к ним присоединятся обладатели карт болельщика. Указано, что посещаемость ближайшего домашнего матча ограничена 50 процентами от общей вместимости стадиона.

Матч «Краснодар» — «Химки» состоится 1 августа. Начало в 20.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/fan/news/object/?object_id=139723

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Евгений Петров все материалы автора

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