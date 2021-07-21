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На матч «Химки» — «Зенит» пустят минимальное количество болельщиков

19:03
«Арена Химки». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Арена Химки». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», высока вероятность, что Роспотребнадзор по Московской области повторит меры старшего брата из Москвы, и на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Зенит» пустят до 500 зрителей.

Ранее стало известно, что матч 3-го тура «Спартак» — «Нижний Новгород» в Москве смогут посетить не более 500 болельщиков. Встреча пройдет 7 августа.

В Роспотребнадзоре сообщили, что проведение встречи с одновременным присутствием не более чем 500 болельщиков возможно при условии неукоснительного соблюдения мер профилактики распространения коронавируса. Ведомство напомнило о требованиях обеспечить ПЦР-тестирование всех участников мероприятия и персонала, контролировать использование зрителями и обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты, соблюдение социального дистанцирования и т.д.

Матч «Химки» — «Зенит» пройдет 24 июля на «Арене Химки».

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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