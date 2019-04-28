В воскресенье, 28 апреля, состоится центральный матч 26-го тура чемпионата России. Встретятся два претендента на попадание в зону Лиги чемпионов: "Краснодар" примет на своем стадионе ЦСКА. Рассказываем, в какой исход верят букмекеры.

Хозяева считаются фаворитами встречи. Коэффициент на победу "быков" у БК "Лига Ставок" – 2,40. Таким образом со ставки в тысячу рублей можно выиграть 2400 рублей. Для сравнения коэффициент на победу ЦСКА – 3,15, на ничью – 3,30.

Важность матча переоценить трудно, поэтому обе команды, скорее всего, будут играть достаточно осторожно. Букмекеры не ожидают большого количества голов: "Тотал" меньше 2,5 голов оценен с коэффициентом 1,80, а больше – 2,00.

Еще увлекательнее просмотр игры будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

В рамках предложения "Игра на победу" после регистрации на сайте www.ligastavok.ru и прохождения идентификации каждому новому клиенту начисляется фрибет, размером 500 рублей. Если пари, заключенное с использованием фрибета не выиграло, БК "Лига Ставок" подарит вам еще один номиналом в 500 рублей. Вновь не сыграло? Третий фрибет того же размера будет начислен вам на счет.

Все подробности предложения "Игра на победу", а также всей акции "Победная серия" – на сайте БК "Лига Ставок".