Тренер сборной Азербайджана и «Нефтчи» Дмитрий Крамаренко рассказал о переговорах с московским ЦСКА. Ранее сообщалось, что специалист может занять должность тренера вратарей красно-синих.

— Неожиданно поступило такое предложение, — цитирует Azerisport Крамаренко. — В первую очередь, я связался с исполнительным вице-президентом АФФА Эльханом Мамедовым и поинтересовался у него, как на это смотрит. Благодарен ему, что хорошо воспринял. Это плюс и для Азербайджана, ведь его представитель может оказаться в большом российском клубе с традициями. Посмотрим, как еще отреагирует Джанни Де Бьязи.

— Значит, вы покидаете сборную Азербайджана?

— Этот вопрос еще не решен. Совмещение возможно. Надо сделать выбор — либо совмещение, либо только работа в клубе.

— А что говорят в клубе насчет совмещения?

— Пока обсуждается. Будет принято решение, которое устроит обе стороны. Вопрос решится в ближайшие пару дней, ведь 17 января ЦСКА собирается.

— Если нет, то сделаете выбор в пользу армейцев?

— Клуб не против совмещения. Они даже официально предложение в АФФА сделали от имени президента московского клуба. Должны прийти к обоюдному решению.

— От кого последовало предложение?

В ЦСКА знают меня не понаслышке. Но, думаю, Игорь Акинфеев посоветовал клубу, ведь мы вместе с ним играли за эту команду. Я завершал карьеру, когда он только начинал. Я уже говорил с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко, и он сказал, что слышал обо мне положительные отзывы.

Дмитрий Крамаренко выступал за ЦСКА с 2002 по 2003 год.

Ранее тренером вратарей в московском клубе был экс-голкипер Сергей Овчиников. В конце декабря 2020 года ЦСКА объявил об уходе специалиста. Вместе с ним команду покинул Виктор Онопко.