Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Константин Генич об уходе Казанского: «Я люблю тебя! Ты настоящий профессионал и легенда»

17:14
Теги:

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался по поводу ухода с канала Дениса Казанского.

«Дэн, я люблю тебя! Ты настоящий профессионал и легенда! Мне оооочень тебя будет не хватать! Но уверен, что ты все делаешь правильно! Обнимаю», — написал Генич в своем Twitter.

Казанский объявил о своем уходе 13 сентября. Ранее «Матч ТВ» покинули также комментаторы Михаил Моссаковский и Нобель Арустамян.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Рубин» — «Урал»: где смотреть трансляцию матча РПЛ
Китайский клуб КХЛ подложил свинью всей лиге? Такое решение плохо укладывается в голове
Медведев — король Нью-Йорка! Джокович остался без календарного «Шлема»
ПСБ открыл первый в Чувашской Республике Центр уличного баскетбола международного класса
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
5
Офсайд