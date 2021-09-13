Константин Генич об уходе Казанского: «Я люблю тебя! Ты настоящий профессионал и легенда»
17:14
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался по поводу ухода с канала Дениса Казанского.
Дэн, @kazanskyden79, я люблю тебя! Ты настоящий профессионал и легенда! Мне оооочень тебя будет не хватать! Но уверен, что ты всё делаешь правильно! Обнимаю???— Константин Генич (@GenichK) September 13, 2021
«Дэн, я люблю тебя! Ты настоящий профессионал и легенда! Мне оооочень тебя будет не хватать! Но уверен, что ты все делаешь правильно! Обнимаю», — написал Генич в своем Twitter.
Казанский объявил о своем уходе 13 сентября. Ранее «Матч ТВ» покинули также комментаторы Михаил Моссаковский и Нобель Арустамян.
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