Константин Генич об уходе Казанского: «Я люблю тебя! Ты настоящий профессионал и легенда»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался по поводу ухода с канала Дениса Казанского.

Дэн, @kazanskyden79, я люблю тебя! Ты настоящий профессионал и легенда! Мне оооочень тебя будет не хватать! Но уверен, что ты всё делаешь правильно! Обнимаю??? — Константин Генич (@GenichK) September 13, 2021

«Дэн, я люблю тебя! Ты настоящий профессионал и легенда! Мне оооочень тебя будет не хватать! Но уверен, что ты все делаешь правильно! Обнимаю», — написал Генич в своем Twitter.

Казанский объявил о своем уходе 13 сентября. Ранее «Матч ТВ» покинули также комментаторы Михаил Моссаковский и Нобель Арустамян.