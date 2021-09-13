Источник: главный судья РФС уйдет в отставку

РФС в ближайшее время объявит об отставке главы департамента судейства организации Виктора Кашшаи, утверждает «РБК Спорт».

«Решение о его уходе принято. Стороны приняли взаимное решение», — сказал источник в РФС.

«О нем сложилось неоднозначное мнение внутри РФС. От него ждали более качественной работы с арбитрами. При этом стороны расстаются без взаимных обид», — отметил другой собеседник РБК. В ближайшее время об уходе Кашшаи будет объявлено официально, добавляют источники РБК.

Ранее «СЭ» сообщал, что Кашшаи в последнее время перестал организовывать брифинги для арбитров премьер-лиги. В частности, такие разборы не состоялись после 5-го и 6-го туров. В этот же период были отменены занятия для ассистентов судей, которые до того тоже были регулярными.