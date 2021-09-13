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Комментатор и ведущий Денис Казанский ушел с «Матч ТВ»

16:36
Денис Казанский. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Казанский. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный комментатор и телеведущий Денис Казанский 13 сентября сообщил, что покидает телеканал «Матч ТВ».

«Хочу сказать огромное спасибо каналу за то, что помог мне стать тем, кто я есть сейчас, реализовать многие мечты и идеи, получать удовольствие от каждого дня.

У каждого в жизни наступает момент, когда он должен бросить себе новый вызов. Я считаю, что время для этого шага наступило», — приводит слова Казанского пресс-служба телеканала.

Напомним, что за последние пару месяцев «Матч ТВ» покинули еще два популярных комментатора – Михаил Моссаковский и Нобель Арустамян.

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Иван Шитик все материалы автора

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