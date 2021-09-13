Комментатор и ведущий Денис Казанский ушел с «Матч ТВ»

Известный комментатор и телеведущий Денис Казанский 13 сентября сообщил, что покидает телеканал «Матч ТВ».

«Хочу сказать огромное спасибо каналу за то, что помог мне стать тем, кто я есть сейчас, реализовать многие мечты и идеи, получать удовольствие от каждого дня.

У каждого в жизни наступает момент, когда он должен бросить себе новый вызов. Я считаю, что время для этого шага наступило», — приводит слова Казанского пресс-служба телеканала.

Напомним, что за последние пару месяцев «Матч ТВ» покинули еще два популярных комментатора – Михаил Моссаковский и Нобель Арустамян.