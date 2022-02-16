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Орлов: «В новой игровой модели «Зенита» места Дзюбе не видно. Не случайно Артем сидит на скамейке запасных»

Орлов заявил, что в новой игровой модели «Зенита» не видно места Дзюбе
Карен Саркисян
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов высказался о том, будет ли «Зенит» продлевать контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

«Останется ли Дзюба в «Зените» или нет, точно сейчас никто не скажет, — приводит слова Орлова Betonmobile.ru. — Думаю, этот вопрос пока находится в стадии решения. Но можно сделать определенные выводы, наблюдая за селекцией петербуржцев».

По мнению комментатора, главный тренер петербуржцев Сергей Семак выстраивает для команды новую модель игры.

«Для поддержки скоростных Вендела, Клаудиньо и Малкома в зимнее трансферное окно были подписаны два очень быстрых форварда — Сергеев и Алберто. В новой игровой модели «Зенита» места Дзюбе не видно. Не случайно Артем сидит на скамейке запасных», — сказал он.

При этом Орлов считает, что Дзюба еще может помочь команде.

«Если основная игровая модель по каким-то причинам не сработает, его рост и физическая мощь пригодятся. Предстоящие весенние месяцы как раз и должны показать, насколько Дзюба нужен клубу. От этого будет зависеть решение «Зенита» о продлении соглашения», — заявил комментатор.

В нынешнем сезоне 33-летний россиянин забил 10 мячей и отдал девять результативных передач в 24 матчах за «Зенит». Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://betonmobile.ru/orlov-v-novoy-igrovoy-modeli-zenita-mesta-dzyube-ne-vidno
Артем Дзюба
Сергей Семак
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

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