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Динамо — ЦСКА в 11 туре РПЛ, 18 октября 2026: матч лидеров чемпионата России, интриги братского дерби Москвы

Небратское дерби. «Динамо» и ЦСКА выбрали разные стратегии и неожиданно сыграют за лидерство в РПЛ

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Константин Тюкавин и Матвей Кисляк.
Фото Дарья Исаева, Александр Федоров, «СЭ»
Два московских клуба доказывают, что универсального рецепта при выборе тренера не существует.
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 16:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:1
ЦСКА

Похожий выбор — противоположные решения

Если бы перед началом сезона кто-то предположил, что в середине октября «Динамо» и ЦСКА сойдутся в очном матче в качестве двух лидеров чемпионата, на него посмотрели бы с удивлением. Главными претендентами на золото считались «Зенит», «Краснодар» и «Спартак», а двум другим московским клубам отводилась роль преследователей. Слишком много было вопросов к обеим командам.

И начало сезона только укрепило скептиков в их мнении. «Динамо» стартовало с домашней ничьей против «Крыльев Советов», затем уступило «Балтике», а в четвертом туре получило три безответных мяча от «Зенита». Неубедительная игра, проблемы с реализацией, вопросы к физической готовности — возвращение Сандро Шварца поначалу не выглядело триумфальным.

Сандро Шварц.«Такая же критика была шесть лет назад. А потом мы вышли в финал Кубка». Первое интервью Шварца после возвращения

У ЦСКА хватало своих неприятностей. Травмы ведущих футболистов, отсутствие качественного усиления на проблемных позициях, вопросы к неопытному тренеру. Армейцы не проигрывали, но ничьи с «Крыльями» и «Ростовом» и в целом натужные победы не слишком вдохновляли. Казалось, что задача нового наставника — не столько замахнуться на чемпионство, сколько не дать команде развалиться.

Но прошло 10 туров, и теперь именно эти клубы возглавляют таблицу, набрав по 22 очка. «Динамо» выдало рекордную в нынешнем веке победную серию из восьми официальных матчей, шесть из которых — в РПЛ, ЦСКА вообще никому не проиграл в чемпионате. А в воскресенье на «ВТБ Арене» они определят сильнейшего в дерби, которое принято называть братским.

Интересно, каким образом два клуба пришли к нынешнему успеху. Ведь перед сезоном они оказались перед похожим выбором, но приняли противоположные решения.

ЦСКА после неудачного эксперимента с Фабио Челестини не стал искать очередного иностранца и доверился Дмитрию Игдисамову. Молодому специалисту, который лишь в мае впервые возглавил основную команду. «Динамо», напротив, не оставило начинающего на высоком уровне Ролана Гусева, пригласив немца Сандро Шварца. То есть сделало ставку на опыт и зарубежную школу.

И кто оказался прав? Пока — оба!

Дмитрий Игдисамов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Осмысленный риск с Игдисамовым

Вообще у нас любят крайности. Стоит иностранному тренеру добиться успеха, как возникают разговоры, что российским специалистам не хватает современных знаний, европейских методик и вообще пора учиться у лучших. Достаточно кому-то из иностранных тренеров провалиться, как маятник летит в обратную сторону. Зачем тратить миллионы на приезжих, когда есть свои, которые знают чемпионат, понимают менталитет футболистов и готовы работать за гораздо меньшие деньги?

Жизнь подсказывает, что оба подхода поверхностны. Дело не в национальности, а в персоналиях, что примеры со Шварцем и Игдисамовым (а ранее с Мусаевым, Николичем, Семаком, Личкой, Галактионовым, Ивичем — с одной стороны и многими провалившимися как иностранцами, так и россиянами — с другой) и подтверждают.

После истории с Челестини у армейцев были все основания не торопиться с приглашением очередного зарубежного специалиста. Где гарантии, что новый иностранец окажется лучше? Опять дорогой контракт, штаб помощников, адаптация, перестройка игры. И, возможно, через год очередной поиск тренера.

Дмитрий Игдисамов.«Сладко мне не было... Судьба побила хорошо, и это закалило характер». Откровенное интервью Игдисамова

При этом у руководства под рукой был Игдисамов. Человек, которого в клубе прекрасно знали. Не по презентации агента, видеонарезкам и рассказам на собеседовании. Дмитрий много лет работал в армейской системе, добивался результатов с молодежью, участвовал в подготовке футболистов для основной команды.

Конечно, успешная работа с юношами и руководство основой топ-клуба РПЛ — совершенно разные вещи. Но начальники могли оценить не только результаты Игдисамова, но и его характер, футбольные идеи, отношения с игроками, умение управлять коллективом. В конце концов, только внутри клуба действительно знали, как его воспринимает команда и способен ли он справиться с давлением.

Риск? Безусловно. Но осмысленный. И первые месяцы показывают, что потенциал в Игдисамове разглядели не зря.

Сандро Шварц.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Важнейший нюанс приглашения Шварца

У «Динамо», казалось бы, логика противоположная: не оставили российского специалиста, пригласили иностранного. Однако есть важнейший нюанс. Бело-голубые не стали искать абстрактного немца, испанца или итальянца с красивым резюме в ущерб качественно отработавшему Гусеву. Они вернули Шварца, который уже добивался успеха в клубе.

Бронза чемпионата, финал Кубка, яркая игра, развитие молодых футболистов. Немец оставил о себе хорошую память. При этом в «Динамо» отлично представляли его методы работы, требования, сильные и слабые стороны. И человеческие качества — тоже.

Разумеется, возвращение не гарантировало успеха — за четыре года изменились и состав, и обстоятельства. Но в клубе понимали, кого приглашают. Это была ставка на определенного человека, а не на иностранный паспорт.

&laquo;Динамо&raquo; обыграло &laquo;Рубин&raquo; в&nbsp;10-м туре РПЛ 11&nbsp;октября.После трети чемпионата лидеры — «Динамо» и ЦСКА. Тех, кто такое сказал бы до старта, подняли бы на смех

Два противоположных на первый взгляд решения имеют гораздо больше общего, чем кажется. В обоих случаях руководители выбирали хорошо знакомого им специалиста, а не теоретическое превосходство одной тренерской школы над другой.

У ЦСКА такой человек нашелся внутри системы. «Динамо» вернуло Шварца из-за границы. И хотя победа Игдисамова не докажет превосходство российских тренеров, как и успех Шварца не подтвердит силу немецкой школы, но оба уже заслужили уважение.

А в воскресенье нас ждет братское дерби, какого давно не было. Обычно это противостояние не определяло расклады на самой вершине таблицы, уступая по турнирному значению другим большим матчам. Теперь же сойдутся лицом к лицу два неожиданных лидера. И дружеских чувств, братства наверняка будет меньше, чем обычно, — слишком велика ставка.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
10
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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