Бывший защитник молодежки ЦСКА Тесленко подпишет контракт с «Рубином» на 4 года

По информации «СЭ», защитник Егор Тесленко подпишет с «Рубином» контракт на 4 года.

21-летний футболист с января находится на просмотре в казанском клубе и руководство «Рубина» приняло решение о трансфере игрока.

Права на Тесленко принадлежат КАМАЗу, а ранее центральный защитник выступал за молодежную команду ЦСКА и «Кубань-2».

В этом сезоне в 23 матчах ФНЛ Тесленко забил 5 голов.