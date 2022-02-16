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Бывший защитник молодежки ЦСКА Тесленко подпишет контракт с «Рубином» на 4 года

Владислав Зимагулов
Корреспондент

По информации «СЭ», защитник Егор Тесленко подпишет с «Рубином» контракт на 4 года.

21-летний футболист с января находится на просмотре в казанском клубе и руководство «Рубина» приняло решение о трансфере игрока.

Права на Тесленко принадлежат КАМАЗу, а ранее центральный защитник выступал за молодежную команду ЦСКА и «Кубань-2».

В этом сезоне в 23 матчах ФНЛ Тесленко забил 5 голов.

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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
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 - : -
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Спартак – ЦСКА
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Себастьян Шиманьски

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