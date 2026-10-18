«Зенит» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ — 3:2.

Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

У хозяев отличились Максим Глушенков на 62-й минуте и Джон Джон на 90-й минуте. На 47-й минуте мяч после удара Глушенкова отскочил от штанги в защитника гостей Арсена Адамова, который переправил его в свои ворота.

У «Ахмата» голы забили Лечи Садулаев (25-я минута) и Мохамед Конате (86-я).

«Зенит» набрал 24 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» с 11 очками — на 13-й строчке.

В следующем туре 25 октября петербуржцы примут на своем поле махачкалинское «Динамо», а грозненцы 23 октября дома сыграют с «Оренбургом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 14:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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