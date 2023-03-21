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Сегодня, 13:23

Колосков заявил, что иностранные игроки получают российское гражданство не из-за лимита на легионеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил желание иностранных футболистов получить российские паспорта и рассказал, какие в этом плюсы и минусы.

«Нужно спрашивать у самих легионеров, почему они все чаще говорят о российском паспорте. Причины у каждого свои. В любом случае дело не в лимите на легионеров, потому что у нас его фактически нет. 13 иностранных футболистов — это никакой не лимит. Значит, дело в каких-то внутренних причинах, личных. Плюсы в желании легионеров получить российские паспорта, конечно, есть. Может быть, не для развития футбола, а для зрелищности и посещаемости. Это все футболисты высокой квалификации, игроки, которые во многих командах определяют стиль игры, на них ходят зрители. В этом смысле их пребывание здесь очень полезно. Другое дело, что на развитие самого футбола это не повлияет. Тут нужно другими вопросами заниматься. В частности, детскими спортивными школами и подготовкой резервов в целом. А что касается зрелищности и привлекательности, то тут иностранцы играют большую роль», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Он также заявил, что сильные игроки в команде подтягивают остальных футболистов.

«Может быть, не до своего уровня, но рядом находящиеся футболисты учатся приемам, технике, как нужно готовиться к матчу. С точки зрения самой команды, для российских футболистов это определенная наука», — добавил Колосков.

В феврале российские паспорта получили бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо. О своем желании стать гражданами России сообщили также Лукас Вера из «Оренбург», Бенхамин Гарре из «Крыльев Советов», Момо Янсане из «Пари НН», Неманья Главчич из «Химок».

Источник: https://metaratings.ru/news/koloskov-zayavil-chto-inostrannye-igroki-poluchayut-rossiiskoe-grazhdanstvo-ne-iz-za-limita-na-legionerov-237158/
Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
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Факел – ЦСКА
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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Александр Соболев

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Максим Глушенков

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И К Ж
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