Караваев о российском паспорте Малкома: «Если ему нравится, почему он должен быть недовольным?»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал получение Малкомом российского паспорта.

— Малком в клубе такой же веселый и улыбчивый после получения российского паспорта?

— Он всегда ходил веселый. Если ему нравится, почему он должен быть недовольным?

В этом году бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо стали гражданами России.