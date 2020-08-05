Обсуждаем последние новости РПЛ и европейского футбола — в эфире на YouTube-канале «СЭ» в 15.00: Михаил Зислис, Наталья Юрина и Севастиан Терлецкий.

Главные темы:

— Трансферы «Спартака» — кого купят после Кокорина;

— Скандал с «Химками» — что это было?

— Пиняев — что ждать от 15-летнего таланта?

— «Зенит» — «Локомотив» — анонс Суперкубка;

— Рестарт Лиги чемпионов.