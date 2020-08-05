Кого еще купит «Спартак»? Live с Зислисом и Юриной — в 15.00
11:26
Обсуждаем последние новости РПЛ и европейского футбола — в эфире на YouTube-канале «СЭ» в 15.00: Михаил Зислис, Наталья Юрина и Севастиан Терлецкий.
Главные темы:
— Трансферы «Спартака» — кого купят после Кокорина;
— Скандал с «Химками» — что это было?
— Пиняев — что ждать от 15-летнего таланта?
— «Зенит» — «Локомотив» — анонс Суперкубка;
— Рестарт Лиги чемпионов.
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