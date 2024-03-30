Щетинин: «8 очков от топ-3 — это не предел для «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал, почему в первой части сезона у команды были плохие результаты.

«Неудачные результаты осенью — это психология? Конечно. С ЦСКА вели 3:1, потом — 3:3. Пришли в раздевалку, и сил ни у кого не было», — приводит «РБ Спорт» слова Щетинина.

Также он ответил на вопрос о цели «Ростова» на оставшуюся часть сезона.

«Есть еще Кубок, чемпионат. До третьего места не так много очков. 8 очков — это не предел. Как говорит Валерий Георгиевич Карпин, в каждом матче надо брать три очка», — добавил футболист.

29 марта «Ростов» на выезде обыграл «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ (4:1). Команда Валерия Карпина поднялась на 7-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.