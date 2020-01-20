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Клубы РПЛ предлагают выплачивать за солидарное воспитание футболистов 600 тысяч рублей, РФС — 1 миллион

11:21
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Клубы РПЛ предложили РФС сократить солидарные выплаты за воспитание российских футболистов до 600 тысяч рублей, распространив эту практику на ФНЛ и ПФЛ.

— Сумма пока не определена, — цитируют «РИА «Новости» генерального секретаря РФС Александра Алаева. — РФС предлагает 1 миллион рублей, предложение клубов — 600 тысяч. Думаю, мы найдем общее решение, — сказал Алаев в интервью РИА Новости. — Ведь и сами клубы считают, что система должна быть и, более того, должна распространяться на ФНЛ и ПФЛ. По сумме и срокам реализации нужно смотреть аккуратно, мы уже ведем активную работу в этом направлении. Как я уже говорил, все решает исполком РФС. На нем будут определены и окончательная сумма, и сроки.

Мы не скрываем, что катализатором изменений в этой области стало «Дело Сутормина», когда тренеры, воспитавшие футболиста, не получили достаточную компенсацию. Мы поменяем регламентную базу. Смысл в том, что благодаря этому решению, даже в случае бесплатного перехода игрока тренеры, участвовавшие в подготовке спортсмена, обязательно получат причитающиеся им деньги. Мы внимательно изучили европейский опыт и адаптировали его под наши реалии.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200120/1563616723.html

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