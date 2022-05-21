Классен заявил, что у него нет претензий к судейству в матче с «Химками»

Защитник «Спартака» Леон Классен ответил на вопрос о судействе в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:2) и поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России.

— Матч с «Динамо» будет важнейшим для нас в этом году. Я ни разу не играл в финале. Помню ли я, когда последний раз «Спартак» играл в финале кубка России? Честно, я забыл, не знаю.

— Как оцените судейство сегодня?

— У меня нет претензий к судейству. Карасев хорошо отработал сегодня.

— Жиго вышел с капитанской повязкой?

— Это был очень красивый прощальный жест.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».