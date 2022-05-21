Федотов: «Надо улучшать клубную инфраструктуру «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (5:1) рассказал о будущем развитии клуба.

«Сочи» впервые в истории завоевал серебро чемпионата России.

— Надо улучшать клубную инфраструктуру. Прогресс есть, он на лицо. Появилась академия, команда в ЮФЛ, женская команда, — отметил Федотов. — Клуб следует за новыми тенденциями. Единственный критерий — стабильное финансирование. В этих непростых условиях, которые есть в стране, все стабильно. Чтобы двигаться дальше, нужно беспрестанно развиваться. Есть куда двигаться. Мы базируемся на месте, где есть два натуральных поля. Бывают непростые времена, когда трава начинает погибать. А в остальном есть все условия для работы и развития.

Тренеры, которые в академии, тщательно отобраны. Все нужно для качественного развития. Все контролируется руководством. Нужно продолжать работать. То, что это находится на одной территории, команда и академия, просто грандиозно. Так не у всех. На тренировках мы всех рады видеть. В этом есть глубочайший смысл. Для подрастающих ребят это толчок к развитию. Мы не противники, что рядом с нами на тренировках находятся молодые ребята.