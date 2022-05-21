Федотов: «Надо улучшать клубную инфраструктуру «Сочи»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (5:1) рассказал о будущем развитии клуба.
«Сочи» впервые в истории завоевал серебро чемпионата России.
— Надо улучшать клубную инфраструктуру. Прогресс есть, он на лицо. Появилась академия, команда в ЮФЛ, женская команда, — отметил Федотов. — Клуб следует за новыми тенденциями. Единственный критерий — стабильное финансирование. В этих непростых условиях, которые есть в стране, все стабильно. Чтобы двигаться дальше, нужно беспрестанно развиваться. Есть куда двигаться. Мы базируемся на месте, где есть два натуральных поля. Бывают непростые времена, когда трава начинает погибать. А в остальном есть все условия для работы и развития.
Тренеры, которые в академии, тщательно отобраны. Все нужно для качественного развития. Все контролируется руководством. Нужно продолжать работать. То, что это находится на одной территории, команда и академия, просто грандиозно. Так не у всех. На тренировках мы всех рады видеть. В этом есть глубочайший смысл. Для подрастающих ребят это толчок к развитию. Мы не противники, что рядом с нами на тренировках находятся молодые ребята.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0