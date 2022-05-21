Защитник «Сочи» Терехов подвел итоги выступления команды в чемпионате России

Защитник «Сочи» Сергей Терехов поделился эмоциями после завоевания серебряных медалей чемпионата России.

— Мы шли от матча к матчу. Мы понимали, что боремся за тройку призёров. Договорились внутри, что сделаем все возможно для осуществления.

— Не обидно, что не получится показать себя в еврокубках?

— Обидно — это неправильное слово. Мы сделали все, что могли. Показали результат. Заслуженно заняли второе место. А остальное — не наше дело. Сейчас мы наслаждаемся занятым местом и вкусом победы. Серебро достается не в одном матче, а в 30 турах. Эти туры были тяжелейшими. Ровнее, чем мы прошёл только «Зенит». У нас не было провалов. Это тяжелое и заслуженное серебро

— Сможете составить «Зениту» конкуренцию в следующем сезоне?

— Все может быть. Футбол — это игра людей. Кто сильнее, тот и выигрывает. Любая команда может составить конкуренцию.

— Есть ли понимание о будущем Федотова?

— Это не ко мне. Я футболист. Мы это не обсуждаем. В раздевалке он не прощался, у него контракт. Борис Ротенберг заходил в раздевалку, поздравил. Сказал хорошие слова.

— Не обещал ли Ротенберг повышенные премиальные?

— Нет, на эту тему мы не разговаривали.

В последнем туре Тинькофф РПЛ «Сочи» на выезде разгромил «Динамо» (5:1) и закончил чемпионат на втором месте.