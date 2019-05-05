Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко после ничьей с ЦСКА, 2:2, в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что в концовке команде не хватило сил, чтобы одержать победу над армейцами.

– Какие впечатления от матча и чего не хватило в концовке?

– Обидно пропускать в конце игры. Сегодня настраивались на победу. Мы провели хорошо работу, много перестаивались, бегали, хорошо атаковали, забили два мяча, но этого не хватило для победы.

– В конце, когда был забит мяч из офсайда, была надежда на победу. Чего все-таки не хватило?

– Не знаю. Мы хорошо готовы физически, но в таком темпе, как сегодня, всю игру провести сложно. Возможно, в конце не хватило силенок.

– А результат как оцениваете?

– Если судить по ходу матча, наверное, это упущение. (Елена Григорьевская) ​