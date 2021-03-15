КДК РФС запросил документы у «Локомотива» по поводу избиения футболиста
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС запросил документы у «Локомотива» по эпизоду, произошедшему после матча с «Чертаново» в Юношеской футбольной лиге-2, информирует пресс-служба РФС.
Заседание КДК по инциденту, произошедшему в указанном матче, состоится в четверг, 18 марта (начало — в 13.00 по московскому времени).
Напомним, после матча ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново» в субботу, 13 марта, несколько игроков соперника напали на футболиста железнодорожников Максима Шнапцева в подтрибунном помещении. В результате у пострадавшего — сотрясение мозга, перелом носа и ушибы.
РФС запросил информацию об избиении футболиста. «Локомотив» выступил с заявлением: делом начали заниматься правоохранительные органы.
?? Видео начала драки футболистов «Чертаново» и «Локомотива».— Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 14, 2021
У Максима Шнапцева из «Локо» были диагностированы сотрясение и перелом. pic.twitter.com/OX0VAzZFqZ
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю