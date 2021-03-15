Билялетдинов прокомментировал вызов Жиркова в сборную России

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о списке игроков, вызванных в национальную команду на отборочные матчи ЧМ-2022 года.

«Жирков? У Черчесова есть определенный костяк, на который он рассчитывает в любом случае, вне зависимости от того, играет человек в клубе или нет. Вне зависимости от возраста. Есть люди, которые будут в любом случае вызваны. А к выбору остальных позиций он подходит точечно, ситуативно, смотрит, кто себя проявляет. Но костяк должен быть», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Стартовый матч квалификации ЧМ-2022 россияне проведут в гостях 24 марта против Мальты. 27 марта команда Станислава Черчесова примет в Сочи Словению. 30 марта Россия сыграет на выезде со Словакией.