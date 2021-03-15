Билялетдинов прокомментировал вызов Жиркова в сборную России
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о списке игроков, вызванных в национальную команду на отборочные матчи ЧМ-2022 года.
«Жирков? У Черчесова есть определенный костяк, на который он рассчитывает в любом случае, вне зависимости от того, играет человек в клубе или нет. Вне зависимости от возраста. Есть люди, которые будут в любом случае вызваны. А к выбору остальных позиций он подходит точечно, ситуативно, смотрит, кто себя проявляет. Но костяк должен быть», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».
Стартовый матч квалификации ЧМ-2022 россияне проведут в гостях 24 марта против Мальты. 27 марта команда Станислава Черчесова примет в Сочи Словению. 30 марта Россия сыграет на выезде со Словакией.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-zhirkov-u-cherchesova-est-kostyak-kotory-j-budet-vy-zvan-v-lyubom-sluchae/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю