«Самое плохое, что было в моей карьере». Игорь Денисов — о времени в «Динамо»
Бывший капитан сборной России Игорь Денисов рассказал «СЭ», что время в московском «Динамо» он считает худшим в своей карьере.
«Это самое плохое, что было в моей карьере. Потому что это «Динамо», — сказал Денисов. — Это необъяснимая ситуация! Главное, что болельщики требуют все от футболистов, надо требовать от руководства клуба. Я такого кошмара вообще не видел нигде. Когда Ротенберги взяли «Динамо», это было самое лучшее время, в первый год было классно. Они взяли Черчесова, пошел результат. И началось... Много историй. Если начну рассказывать, вы подумаете, что я сумасшедший».
«СЭ» представил фильм о карьере и жизни Игоря Денисова, в котором также приняли участие Юрий Семин, Илья Геркус, Вячеслав Малафеев и Мигель Данни.
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