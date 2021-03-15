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«Самое плохое, что было в моей карьере». Игорь Денисов — о времени в «Динамо»

16:00
Игорь Денисов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Денисов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший капитан сборной России Игорь Денисов рассказал «СЭ», что время в московском «Динамо» он считает худшим в своей карьере.

«Это самое плохое, что было в моей карьере. Потому что это «Динамо», — сказал Денисов. — Это необъяснимая ситуация! Главное, что болельщики требуют все от футболистов, надо требовать от руководства клуба. Я такого кошмара вообще не видел нигде. Когда Ротенберги взяли «Динамо», это было самое лучшее время, в первый год было классно. Они взяли Черчесова, пошел результат. И началось... Много историй. Если начну рассказывать, вы подумаете, что я сумасшедший».

«СЭ» представил фильм о карьере и жизни Игоря Денисова, в котором также приняли участие Юрий Семин, Илья Геркус, Вячеслав Малафеев и Мигель Данни.

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