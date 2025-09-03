Григорьянц: «КДК еще не получил заключения по удалению Кордобы»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет получил письмо от «Краснодара» с запросом об отмене удаления форварда Джона Кордобы в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

«Получили письмо от Павла Каманцева (председатель судейского комитета РФС. — Прим. «СЭ») и заявление от ФК «Краснодар». КДК вправе рассмотреть красную карточку только при заключении. Мы на сегодняшний момент не получили заключения. До возобновления матчей РПЛ будет решение обязательно.

Если красная карточка Кордобы останется в силе, то будет клуб оштрафован за неподобающее поведение. Решение пока откладывается до получения заключения», — сказал Григорьянц.

31 августа Кордоба получил прямую красную карточку на 56-й минуте матча за грубую игру против защитника армейцев Мойзеса. Кордоба задел ногой руку соперника и столкнулся с ним, после чего футболист красно-синих упал на газон, изображая боль.

Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. В этом сезоне во всех турнирах он провел 10 матчей, отметился 4 голами и 2 результативными передачами.